Отдых с женихом: Наталья Водянова в мини-шортах и рубашке оверсайз запечатлелась с Антуаном Арно

Модель путешествует по Франции не только в компании возлюбленного, но и друзей.

Наталья Водянова — одна из самых известных российских топ-моделей. Она смогла построить впечатляющую карьеру. Теперь девушка чаще посещает модные показы как приглашенных гость, чем манекенщица. Она занимается собственным бизнесом, развивает благотворительный фонд «Обнаженные сердца». Модель растит пятерых детей. От первого брака с британским аристократом Джастином Портманом — сын Лукас, дочка Нева и сын Виктор. А последние девять лет звезда живет с бизнесменом Антуаном Арно, которому подарила сыновей: Максима и Романа.

В начале года Водянова поделилась радостной новостью: избранник сделал ей предложение руки и сердца. Девушка начала готовиться к свадьбе, которую хотела организовать в Париже, где живет уже много лет. Однако из-за пандемии коронавируса торжество пришлось отменить. Однако модель не унывает. Этим летом она решила организовать путешествие. Если раньше Наталья летала в соседние страны, чтобы отдохнуть, то теперь путешествует по Франции.

Сначала девушка изучала ближайшие районы со своими старшими детьми, а вот в дальнее путешествие отправилась уже в компании друзей и своего жениха. Еще недавно модель делась кадрами, на которых позировала в купальнике в Сан-Тропе. Теперь она отправилась в поход. На новых видео, которые опубликовала не только звезда, но и одна из ее спутниц в этом путешествии, бизнесвумен Алиса Вольская, видно, что девушка облачена в белую майку и струящуюся черную юбку из шифона. На ее голове есть плетеный козырек. Они шли по полям, по тропинке.

А на следующий день Водянова предстала в мини-шортах и белой рубашке оверсайз. Ее голову покрывала соломенная шляпа. В одном стиле с ней оделся Антуан. Они взобрались на возвышенность, где сделали совместное фото. Модель выглядела счастливой.

Поклонники восхитились дружной парой. Многие надеются, что их свадьба вскоре все же состоится. Напомним, что Арно — сын одного из богатейших людей планеты, Бернарда Арно, миллиардера и президента группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy.