«Универсальный лук»: Юлия Ковальчук предстала на съемках в блестящем платье-комбинации

Певица побывала на заправке, привлекла к себе внимание, так как облачилась в элегантный образ.

Юлия Ковальчук является одной из бывших солисток группы «Блестящие». Девушка смогла не только сама построить карьеру, но и знаменита своей красотой. Певица обладает стройной фигурой и моложавым видом. Она уже семь лет состоит в браке с Алексеем Чумаковым, которому подарила дочку Амелию. Даже после родов артистка быстро вернулась в форму. Поклонники с интересном следят за ее жизнью.

Ковальчук любит носить легкие платья, а также шорты, которые открывают ее изящные ноги. А так как певица часто занимается спортом, то в ее гардеробе есть футболки и лосины. На сцене она чаще всего предстает в роскошных вечерних образах. Однако накануне артистка неожиданно появилась на заправке. Она привлекла внимание местных сотрудников, так как предстала в изысканном аутфите. Юлия облачилась в платье-комбинацию, напоминающую сорочку. Наряд телесного цвета с крупными пайетками сверкал в свете фонарей. Эксперты сделали девушке неброский макияж и уложили волосы в нежные локоны. Черные босоножки на шпильке дополнили образ.

«Иногда полезно делать съемки в случайных местах. Итак, что новенького я вынесла: 1. я не Модель — а СуперМодель; 2. волосы мне укладывают освежителем; 3. машину бензином обливать можно, главное, платье не облить», — поделилась артистка.

Поклонники восхитились элегантностью Ковальчук. Многие одарили ее комплиментами. А для портала Teleprogramma.pro оценил ее аутфит стилист Руслан Громов.

«Юля вполне комплементарно выглядит: платье-комбинация и открытые босоножки с тонкой перемычкой— отличное сочетание, стилисту однозначно похвала. Это тот универсальный лук, который подойдет практически любой девушке, вне зависимости от роста, веса и фигуры в целом. Образ не сложный по стилизации, поэтому советую многим девушкам присмотреться к этому луку, он будет актуален еще долгое время. В прохладное время суток или осенью можно добавить пиджак оверсайз», — высказался эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Громов Руслан (14 ноября 1994 г., Саратов) 6 лет проучился в Саратовской школе искусств. Закончил ряд курсов по стилистики, на данный момент — российский стилист, фотомодель, специалист в области красоты. В качестве модели неоднократно снимался в фотосессиях для различных известных изданий.