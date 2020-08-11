«Паша еще не осознал, что он потерял»: Муцениеце в бикини соблазнила фанатов пикантной родинкой на груди

Агата Муцениеце в очередной раз привлекла к себе внимание верных почитателей. Актриса из фильма «Тобол» поделилась летним селфи, лишив фанатов дара речи. Экс-возлюбленная Павла Прилучного засветила пикантную родинку на груди, позировав перед объективом фотокамеры в мини-бикини. Знаменитость соблазнила подписчиков идеальными формами и пышным бюстом. Примечательно, что поклонники актрисы не сомневаются, что она еще встретит достойного мужчину, который сделает ее по-настоящему счастливой. Кроме того, фанаты Агаты предположили, что ее бывший муж, оценив «всю степень глупости своего поступка», захочет помириться с Муцениеце. Но вот только простит ли актриса Павла, не известно.

В недавнем интервью с Викторией Райдос в эфире программы «Четный развод» актриса призналась, что Прилучный до сих пор пытается убедить ее в своих чувствах. Однако Агата дала понять, что сомневается в искренности Прилучного. Ведь если человек любит, он будет бороться за эти отношения, а не делать все для того, чтобы испортить их.

Тем более, что в СМИ то и дело появляются все новые и новые подробности романа актера из сериала «Мажор» с Мирославой Карпович. Поговаривают, что «папина дочка» вскружила голову Прилучному и сумела привлечь к себе его внимание.

Агата на эти слухи никак не реагирует, продолжая радовать фанатов пикантными снимками. Актриса хорошеет день ото дня. Так, поклонники пришли к мнению, что развод с Павлом явно пошел ей на пользу.