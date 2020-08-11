«Умело показала волнующие изгибы»: Лорак в сливочном джинсовом сарафане заслужила похвалу стилиста

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, на отдыхе в Греции Ани Лорак облачилась в приталенный сарафан, сделав акцент на особенностях своей фигуры. Украинская исполнительница не только подчеркнула линию бедра, но и обратила внимание на декольте. Комментируя летний аутфит певицы, имидж-стилист Ольга Трофимова не смогла найти модных ошибок в образе поп-дивы. И даже наоборот, похвалила знаменитость за то, что она не побоялась отдать предпочтение силуэтному наряду.

Эксперта в сфере стиля порадовал тот факт, что Ани выбрала сарафан в таком редком для денима сливочном цвете. Эта ткань, как говорит Трофимова, не только выделила формы певицы, но и скрыла возможные несовершенства. Благодаря чему, лук поп-дивы получился элегантным и при всем при этом трендовым.

«Ани демонстрирует нам деним в таком вкусном сливочном цвете. Наша героиня выглядит как мороженка, мне кажется, всем поклонникам артистки, сразу же захотелось ее съесть. Абсолютно плотный деним. Ткань обволакивает роскошные формы певицы. Низ юбки с такими рваными краями очень моден в этом весенне/летнем сезоне, если он идет в контексте джинсы. Силуэт слегка расклешен. Присутствует такой своеобразный волан. Кроме того, сарафан роскошен тем, что своей простотой и в то же время элегантностью, он создает такую нотку пляжной утонченности», — отметила имидж-стилист.

«Ани любит демонстрировать женственные луки. Она всегда умело показывает свою фигуру и волнующие изгибы тела. Образы певицы кому-то могут показаться простыми. Но за этой лаконичностью чувствуется комфорт. Такой сарафан удобен в носке и определенно подходит нашей героине, как по фасону, так и по цветотипу. Ани достойна всяческих похвал. В ее гардеробе нет случайных вещей, все очень трендово и модно», — добавила Трофимова.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.