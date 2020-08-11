По заветам Хромченко: Савельева в джинсах-бойфрендах и рубашке оверсайз устроила дефиле на террасе

В одном из своих интервью Саша Савельева призналась, что лет десять назад она не могла представить, что когда-нибудь станет мамой. Однако в марте 2019 года у экс-солистки группы «Фабрика» родился первенец — сын Леон. За годы супружества с Кириллом Сафоновым ее стали посещать тревожные мысли на тему родительства.

Как говорит поп-дива, уже будучи состоявшейся артисткой, она забеспокоилась о том, что у нее нет детей. В какой-то момент Саше показалось, что она и вовсе не познает радость материнства. Однако все тревоги знаменитости были напрасными. О своем интересном положении Савельевна узнала, находясь на гастролях.

Своего мужа певица считает идеальным отцом. Она может со спокойным сердцем оставить полуторагодовалого Леона на попечении возлюбленного и отправиться в город по делам. Первые месяцы родительства Саша практически не отлучалась из дома. Она справлялась со всем сама, без помощи нянечек. В этом ей помогал муж.

Савельева дала понять, что после родов она стала постепенно возвращаться в былую форму. На личной страничке в Instagram певица поделилась отчетным видеороликом, устроив импровизированное дефиле на террасе.

Артистка облачилась в наряд из денима, послушав совет Эвелины Хромченко. Соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале говорила о том, что джинса окажется на пике моды. Савельева облачилась в рубашку оверсайз и джинсы-бойфренды, отдав предпочтение полуботинкам.