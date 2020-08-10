В алых тонах: Нетребко в силуэтном платье с бахромой и стилизованных очках приехала в Палермо

Оперная дива повторила один их самых ярких своих луков, для прогулки по провинции в Италии.

Анна Нетребко не скрывает, что любит ходить по магазинам. Во время гастролей она всегда улучает момент, когда можно пошопиться. Недавно после поездки в Турцию певица с мужем Юсифом Эйвазовым отправилась давать концерты в Италию. После Венеции и Неаполя она выступила в Риме. Там артистка отметилась в разных нарядов от шорт до вечерних платьев и смогла сделать покупки вместе с сыном и вдовой Дмитрия Хворостовского.

Поклонники давно считают Анну иконой стиля. Восхищается ее вкусом даже историк моды Александр Васильев. Некоторые образы звезды становятся любимыми у ее фанатов. Так 10 августа оперная дива прилетела в Палермо. Первым делом она отправилась гулять по провинции. На этот раз она облачилась в силуэтное платье с бахромой по подолу и принтом в виде алых цветов. К наряду Нетребко подобрала босоножки, крупные серьги-вишенки, сумку и даже стилизованные очки с оправой, украшенной цветами.

Певица осмотрела достопримечательностями и смогла привлечь внимание прохожих. Леди в алом трудно было не заметить на опустевших после пандемии улицах города. К слову, почти год назад в этом же платье и очках она гуляла в Майами. Тогда артистка мечтала продлить лето.

На этот раз образ Анна не стала дополнять платком в тон наряду. Многие поклонники восхитились ее фигурой. Недавно оперная дива показала, как занимается спортом. Но при этом призналась, что просто решила покрасоваться, так как не очень любит физические упражнения. А вот прогулки порой занимают у нее целые дни. Накануне она прошла 20 километров.