«Мы прилетели в Турцию»: Лобода в брюках клеш и приталенном жакете сошла с частного самолета

Певица завершила отпуск. Ее гастроли начались с жаркой страны, которая недавно открыла границы для россиян.

Светлана Лобода после карантина не стала сразу возвращаться к работе. Она успела провести целый месяц в Греции. Сначала певица веселилась с друзьями на Миконосе, а потом сменила курорт, чтобы спокойно отдохнуть с дочками Евангелиной и Тильдой. Девушка неустанно публиковала отпускные фотографии и иногда она хвасталась тем, как общается с младшей наследницей.

На днях Лобода вновь села на частный самолет. Как оказалось, ее отпуск подошел к концу. Артистка приступила к гастролям, которые начала с жаркой Турции. Эта страна с 10 сентября открыла границы для российских туристов. В соцсети певица поделилась снимком, на котором сходит с трапа самолета в модном образе. Она облачилась в брюки клеш и приталенный жакет молочного цвета. Кроссовки и черный топ дополнил лук. В руках звезда держала прохладительный напиток.

«Мы прилетели в Турцию, сегодня concert. Пью этот волшебный бодрящий чай за ваше здоровье», — написала она.

Жена Александра Реввы Ангелина восхитились певицей. «Моя любимая деловая колбаса», — отметила девушка.

Многие поклонники тоже одарили Светлану комплиментами. Многие успели соскучиться по ее фееричным шоу. «Костюмчик — что надо», «На сестру очень похожа», «Какая стильная малышка Ло», «Крутая, костюм бомбический», «Хорошего выступления», «Ждем, дива», — прокомментировали пост подписчики.