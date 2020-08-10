«Просто роскошное»: Пугачева в мерцающем платье летящего силуэта скрыла проблемы фигуры

Эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Трофимова была сражена вечерним нарядом Примадонны. Она отметила, что артистка смогла подобрать правильный цвет и фасон наряда, который ее омолодил.

Алла Пугачева одно время любила короткие платья свободного кроя. Наряд часто для нее шил Валентин Юдашкин. Но со временем Примадонна похудела и стала одеваться иначе. Теперь в ее гардеробе много молодежных образов. Неудивительно, что ее дочка Лиза тоже интересуется модой. Шестилетняя девочка то подражает маме, облачаясь в похожие с ней наряды, то сама пытается создавать вещи. Недавно кроха смастерила сандалии.

А вот Алла Борисовна в последнее время все чаще носит облегающие брюки, подчеркивающие ее стройные ноги, и выбирает блузки оверсайз. Так, недавно она блеснула фигурой в черном платье на светском рауте, а вот в гостях у Игоря Гуляева побывала в брюках кюлотах. Многие фанаты же считают, что балахоны ей тоже идут.

В одном из фан-аккаунтов появились кадры, на которых Примадонна поет с Димой Биланом на вечеринке. На кадрах, сделанных несколько лет назад, певица предстала в длинном платье свободного кроя с рукавами с бахромой и пайетками. Наряд кремово-коричневого цвета мерцал в лучах софитов, а легкая ткань скрыла фигуру звезды, а следовательно, и все изъяны.

Поклонники одарили артистку комплиментами: «Какое красивое платье у Аллы Борисовны», «Очень красивая», «Непревзойденная звезда». А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Алла Борисовна выбрала коричневый цвет, который сам по себе является цветом почвы и ассоциируется у людей с твердостью почвы, с надежностью, с комфортом психологическим. Этот цвет выбирают люди с твердой жизненной позицией, надежные, ищущие стабильность во всем. Алла Борисовна является именно такой личностью. Ни для кого не секрет, что помимо своих вокальных данных она имеет внутренний стержень и в определенных кругах имеет статус надежного стабильного человека, мудрого, дающего советы. Сегодня я хочу отдать все свои слова восхищения выбранному ей образу, именно в коричневом оттенке, мерцающем. Здесь ставка сделана на саму ткань. Из тончайшего материала выполнено платье. Оно придало образу абсолютную воздушность. Само платье просто роскошное. Мерцающий эффект, за счет пайеток, при движениях придает атмосферу праздника, трепета и восторга. А цвет дублирован в очках. Алла Борисовна и в дневных образа и в вечерних отдает предпочтение слегка затемненным очкам. Они ей придают харизматичность, а в этом оттенке они перекликаются с платьем», — высказалась эксперт. «Также она выбрала летящий силуэт, который правильно подает фигуру Аллу Борисовны. Не только цвет решает все, но еще и фактура. Вроде бы простой силуэт, свободный крой, не прилегающий к фигуре, но эффектная ткань и эффектный цвет сделали образ абсолютно вечерним и в то же время динамичным, торжественным. Коричнево-коньячный цвет подходит цветотипу Пугачевой. И силуэт получился воздушным, и прическа у нее в виде спокойных локонов. Алла Борисовна эффектна, талантлива и красива в своем возрасте», — добавила она.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.