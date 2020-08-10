«Моя принцесса»: Кудрявцева нарядила дочку в пышное платье небесного цвета в день рождения

Лера Кудрявцева не скрывает, что очень боялась становиться мамой в зрелом возрасте. Однако телеведущей удалось родить дочку Марию. Рождение наследницы стало радостным событием для ее мужа Игоря Макарова. Сама блондинка теперь каждую свободную минуту уделяет ребенку. Недавно она отдохнула с наследницей в Адлере. Звезда наряжала девочку в сарафаны, купалась с ней в море. Многие успели соскучиться по маме и дочке.

А 9 августа Лера устроила дома вечеринку. Она позвала аниматоров, организовала фотозону и накрыла на стол. Телеведущая с размахом отметила двухлетие дочки. На торжество пришел ее друг Сергей Лазарев с детьми: сыном Никитой и дочкой Аней. Именинница в этот день блистала в пышном атласном платье. «Моя принцесса», — восхитился крохой Макаров на своей странице в сторис. А Кудрявцева предпочла подчеркнуть талию в белой блузке с эффектными рукавами и брюках цвета фуксия.

Кульминацией вечера стал торт, который был стилизован под советский мультфильм про Винни Пуха. «Какая красота, жалко резать», — признавалась телеведущая. К этому моменту Маша уже переоделась в пышное платье небесного цвета с вышивкой. Девочка танцевала, играла и общалась с гостями. Она уже умеет говорить много слов.

Поклонники восхитились снимками с праздника. «Нереально серьезная девочка, даже с тортом», «Какая красота. Доченьку с днем рождения!», «Машенька такая серьезная не по годам», «Лера, такой красивый торт! Уверена, что и вкус безупречный!», «Вот это платье у именинницы», «А у мамы сзади бант большой», — прокомментировали пост подписчики. А после вечеринки Кудрявцева отправилась с наследницей в очередное путешествие. Скорее всего, они снова решили отдохнуть на море.