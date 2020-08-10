«Кудряшка»: Саша Савельева реанимировала прическу, которую любила делать на заре «Фабрики»

Обладательница роскошной шевелюры Саша Савельева редко экспериментирует с волосами. Природные светлые волосы певица лишь немного колорирует и меняет укладку.

В последнее время звезда все чаще появляется с прямыми волосами. А вот о том, что в группу «Фабрика» в 2002 году она пришла кудрявой уже мало кто помнит. Артистка решила заглянуть в прошлое и уложить локоны так, как она делала много лет назад.

«Кудряшка», «Романтичная, очень милая с кудряшками», «Красивый образ!», «Всегда самая очаровательная», «Волосы роскошные!» — пришли в восторг от увиденного фолловеры.

Поклонники поинтересовались, как звезда добилась такого эффекта. Оказалось, что очень просто – при помощи плойки.

Напомним, группа «Фабрика» появилась сразу после успеха первого выпуска шоу «Фабрика звезд». Первоначально в коллективе было три солистки – Ирина Тонева, Сати Казанова, Александра Савельева и Мария Алалыкина. В 2003 году Маша покинула коллектив, а сейчас и вовсе завязала с шоу-бизнесом, приняв мусульманство. Спустя 7 лет из коллектива ушла и Сати Казанова, занявшись сольной карьерой. А зимой 2019 года «Фабрику» оставила и Саша Савельева в связи с рождением сына Леона.

В настоящий момент в коллективе работают Ирина Тонева, Александра Попова, Мария Гончарук.