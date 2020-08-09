В стиле наив: Бузова в многослойной юбке и топе с рукавами-буфами побывала на морской прогулке

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, 34-летняя Ольга Бузова остановилась в самом дорогом отеле в Сочи. Номер в этой гостинице за сутки стоит порядка 80 тысяч рублей. В романтическое путешествие ведущая проекта «Дом-2» отправилась вместе со своим возлюбленным. По словам певицы, этой поездкой они с Давидом Манукяном решили отпраздновать годовщину отношений. Пара вместе уже год. Ни для кого не секрет, что влюбленные познакомилась на съемках клипа «Лайкер». Ольга и Давид изображали чувства на камеру, не подозревая о том, что этот сценический роман найдет свое отражение и в обычной жизни.

В Сочи Давид устроил для своей второй половинки сюрприз, пригласив ее на морскую прогулку. В личном микроблоге теледива поделилась свежим отчетным кадром, продемонстрировав летний наряд в стиле наив. Бузова облачилась в монохромный костюм, отдав предпочтение многослойной юбке и топу с рукавами-буфами. Возлюбленная Манукяна сделала акцент на талии, позировав на арендованной ими яхте.

«Чтобы сделать что-то по-настоящему крутое, нужно от чего-то отказаться. Такой вот нехитрый закон. Уйти от человека, который тобой не дорожит, чтобы встретить своего», — отметила певица, обративших к поклонникам.

Напомним, что Ольга Бузова состояла в отношениях с футболистом Дмитрием Тарасовым. У пары не было детей. После развода с поп-дивой спортсмен женился на модели из Ростова-на-Дону Анастасии Костенко. Она подарила ему двух дочерей: Милану и Еву.