«Полная дисгармония! Фасон ее полнит»: Орбакайте разочаровала селебрити-стилиста устаревшими джинсами с разводами

Комментируя один из повседневных образов Кристины Орбакайте, селебрити-стилист Лина Дембикова нашла несколько явных недочетов в летнем аутфите певицы. Так, ведущая программы «Перезагрузка» на ТНТ заверила, что поп-дива позировала в совершенно устаревших и неактуальных джинсах, которые, к тому, визуально прибавляли стройной фигуре артистке лишний объем, делая ее бедра пышнее. Эксперт в сфере стиля раскритиковала супругу бизнесмена Михаила Земцова и за другие элементы лука: немодную майку, укороченную клетчатую рубашку. Уточнив, что такой одеждой певица сделала все для того, чтобы пропорции ее фигуры были полностью нарушены. Еще одной модной ошибкой стала яркая обувь поп-исполнительницы. По словам Дембиковой, весь образ Кристины выглядел дисгармоничным и устаревшим.

«Если честно, мне этот аутфит совсем не нравится! Во-первых, Кристине совершенно не идет такая модель джинс и они уже давно устарели. Все джинсы с разводами, декоративными лишними элементами смотрятся странно и уже неактуально. Веревка на поясе несоразмерна объему брюк. Поэтому непонятно, зачем вообще эта нужна деталь.

Джинсы должны иметь высокую посадку. Кристина худая, а такой фасон ее откровенно говоря полнит. Майка тоже смотрится какой-то немодной, совершенно не современной, да еще и заправлена в брюки. При всем при том, что клетчатые рубашки выглядят круто — здесь я этого не виду. Она какая-то укороченная опять же! Пропорции фигуры полностью нарушены.

Я понимаю идею сделать акцент на кроссовки в комбинации лимонного с фиолетовым, но эта обувь смотрится странно и совершенно не оправдано! Полная дисгармония! К тому же, лук выглядит устаревшим», — уточнила селебрити-стилист.