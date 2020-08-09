«Ох уж эти ключицы! Бесподобно»: невестка Орбакайте в топе с открытыми плечами добавила образу романтики

23-летняя Алена Краснова провела уикенд в парке аттракционов. Компанию модели на прогулке составил солист группы Multiverse Никита Пресняков. Эксперт сайте Teleprogramma.pro Надин Мише подметила, что возлюбленная музыканта отдала предпочтение молодежному стилю, при этом образ девушки был выдержан в романтическом векторе. В беседе с нашим корреспондентом, имидж-стилист уточнила, что невестка Кристины Орбакайте составила весьма интересный микс, состоящий из спортивной стилистики, которая абсолютно не спорила с главной темой образа.

Ко всему прочему, Мише похвалила супругу старшего внука Примадонны отечественной эстрады за правильно подобранную обувь. Алена отметилась на прогулке в ультратрендовых сандалиях, которые перекликались с другими аксессуарами: ремешком и сумочкой.

«Алена выбрала отличный образ для летней прогулки в парке аттракционов. Начиная с укладки — мы видим небрежные локоны, все в правильном векторе! Такая прическа хорошо сочетается с фактурой топа. И заканчивая ультра-трендовой обувью в спортивном стиле. Несмотря на дерзкую нотку, образ все равно остается романтическим. Все грамотно, стильно и по-молодежному», — уточнила имидж-стилист.

«Ох уж эти ключицы! Бесподобно. Единственное, цепочку я бы выбрала другой длины — немного покороче и до яремной ямки. Можно было бы добавить кулон из барочного жемчуга. Тогда образ нашей героини получился бы идеальным», — добавила Мише.

Справка Teleprogramma.pro:

Надин Мише — персональный стилист и имиджмейкер. Профессиональный визажист. Образование: окончила институт репутационных технологий Art&Image. Помогает клиентам выразить свою индивидуальность с помощью одежды. Направления в работе: персональный шопинг, консультации по стилю, создание образов на важные мероприятия, стилизация съемок, создание капсулы образов для путешествий. Обучает профессиональному макияжу на каждый день.