«Выглядит потрясающе»: Валерия выгуляла маленькое черное платье с белым жакетом

Певица Валерия пристально следит за своей фигурой и даже в самоизоляции не позволила себе расслабляться. Звезда регулярно тренировалась дома и делилась видео с тренировок в микроблоге. Более того, ее примеру даже последовал муж, продюсер Иосиф Пригожин, которые не отличается спортивным образом жизни, но вслед за женой решил заняться собой.

Усердие и трудолюбие, с которыми Валерия работает над собой, приносят свои плоды – в свои 52 года звезда выглядит очень молодо, а ее фигуре может позавидовать любая юная модель. Поэтому певица может позволить себе наряды из любых стилевых направлений.

Очень часто она предпочитает молодежные аутфиты, но последнее время ее можно заметить в элегантных классических образах. И накануне один из таких Валерия выгуляла в ресторан.

Она выбрала беспроигрышное маленькое черное платье, а поверх него накинула белый жакет. Стилист Анастасия Пахолкова отметила – в аутфите звезды нет ни одной ошибки.

«Не первый раз приходится наблюдать Валерию в черно-белом. Классическое сочетание ахроматов — черного и белого — может кому-то показаться скучным, но образ певицы доказывает обратное. Да, если убрать аксессуары из желтого металла и сумку с цепью, аутфит будет простоват, но его актуальность и свежесть никуда не исчезнет. Глубокое декольте в обрамлении белого жакета выглядит потрясающе! Оголенные ключицы следовало бы и вовсе причислить к запрещенным приемам, потому как от такого рода нарядов трудно отвести взгляд, а как следствие, не усмотрев чего под ногами, можно и в пропасть угодить. Безусловно, звезда эстрады знает, как подчеркнуть свои достоинства, а их у нее бесчисленное множество!» — отметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.