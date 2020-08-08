«Решила побыть морячкой»: Брухунова в белой футболке и синих бермудах отправилась на набережную

Татьяна Брухунова, пятая жена сатирика Евгения Петросяна, накануне огорченно сообщила подписчикам своего Instagram, что у нее начался отпуск. Девушка призналась, что она очень соскучилась по работе за месяцы самоизоляции, а того времени, что она уже провела в театре, ей не хватило.

Первые отпускные выходные модница решила провести в Нескучном саду. Для выхода на прогулку по набережной Татьяна Брухунова выбрала тематический аутфит, о котором рассказала у себя в stories:

«Я сегодня решила побыть морячкой в модных бермудах» — показала свой образ девушка.

Синие бермуды девушка сочетала с белой футболкой и необычным головным убором из денима. Именно ее шляпка вызвала у фолловеров массу вопросов. И модница рассказала о ней подробнее: «Головной убор называется «шапо моряка. У меня джинсовый, он очень легкий. Вообще классный!» — довольно рассказала Брухунова.

К слову, стиль девушки и ее наряды давно обсуждаются в Сети. За неординарный вкус пятую жену Петросяна не только активно критиковали, но и полюбили – у нее появилась целая армия поклонниц, которые даже узнают ее на улицах и просят фото.