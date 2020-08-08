Ошибочка вышла: Стеша Маликова дополнила корсетную блузу и шорты из денима поясом-кушаком

Дочка знаменитого композитора следит за модой и выбирает трендовые вещи. Но и у нее случаются промахи в стиле.

Наследница Дмитрия Маликова и Елены Изаксон Стефания является настоящей модницей. Девушка вдохновляет своих многочисленных поклонниц в Instagram стильно выглядеть в любой ситуации. А этой весной у Стеши случилось событие, о котором она, как призналась, давно мечтала – вместе с подругами красавица запустила собственный бренд одежды для молодых девушек.

Этим летом Стеша активно внедрила в свой повседневный гардероб один из ведущих трендов сезона – шорты из денима с необработанным краем. В этот раз красавица сочетала их с корсетной блузой, подпоясавшись рыжим кушаком.

Мы попросили стилиста Анастасию Пахолкову оценить аутфит модницы. Оказалось, что Стеша допустила стилевую ошибку, заметила эксперт.

«Стеша Маликова очень уж зачастила с использованием широкого пояса (кушака) в своих образах. Безусловно, в поиске своего личного стиля без экспериментов не обойтись, а потому те или иные элементы гардероба не всегда выглядят уместно. Глядя на данный образ, заметно, что кушак явно выпадает из общей картины, причем, подчеркну, довольно симпатичной. Объясню: крой блузы имитирует корсет, следовательно, шов проходит где-то под грудью или чуть ниже, создавая горизонтальную линию. Ниже располагается край пояса. Этот нелепый промежуток между ними и вызывает сомнения в такого рода комбинациях! Вывод: нет смысла в использовании кушака, потому как корсетное происхождение блузы выдает все явки и пароли, а точнее — наличие тонкой талии у Стефании», — прокомментировала стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.