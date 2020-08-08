«Ох, какая!»: Лобода в рваных шортах обнажила безупречный пресс во время прогулки

Светлана Лобода является одной из самых популярных певиц. Девушка знаменита не только своим вокалом, но и эффектной внешностью. Она не скрывает, что регулярно занимается спортом, чтобы держать себя в форме. А после карантина артистка устроила себе отпуск в Греции, куда уехала с друзьями и дочками: Евангелиной и Тильдой. Сначала певица нежилась на солнце на острове Миконос, а потом улетела на соседний курорт.

37-летняя Лобода неустанно дразнит поклонников своей фигурой. Она носит экстремально короткие платья и откровенные бикини. А недавно девушка и вовсе снялась обнаженной. Очередной день на отдыхе она провела на побережье. Артистка поделилась кадрами, на которых вышагивает вдоль берега в мини-шортах и кроп-топе. Белоснежный наряд дополнили кепка и кроссовки. Светлана обнажила безупречный пресс и очень стройные ноги.

Поклонники восхитились красотой молодой мамы. «Вам так хорошо с такой прической», «Ох, какая!», «Какие бедра», «Роскошна, как всегда», «Ножки красивые», «Пресс на зависть всем, а талия — бомба», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, возможно, что отпуск звезды завершился. Она в белом топе и брюках свободного кроя села на борт частного самолета. Если Лобода не решила в очередной раз сменить место дислокации, то скоро окажется дома. Рядом с ней находятся и ее дочки, который очень быстро растут, а вот своего возлюбленного она тщательно скрывает.