Решетова в гипюровой блузке и мини-шортах предстала за праздничным столом у отца Тимати

Возлюбленная рэпера нарядила и своего наследника в смокинг в честь юбилея его дедушки.

Анастасия Решетова во время карантина почти не покидала дом. Она живет с Тимати и растит сына Ратмира. Мальчик появился на свет в октябре 2019 года. Модель учится быть заботливой мамой, но порой ей очень хочется просто выспаться, поэтому она стала раз в месяц устраивать себе выходной, уезжая загород с возлюбленным. А вот отпуск пара решила провести раздельно. По словам Анастасии, так было надо. Она призналась, что последние месяцы стали для нее очень сложными, поэтому она мечтала уехать из столицы.

Пока Тимати проводит время с дочкой Алисой от отношений с Аленой Шишковой и своей мамой Симоной Юнусовой на Миконосе, его возлюбленная улетела на частном самолете в Сан-Тропе. Девушка гостит у отца рэпера Ильдара Вахитовича. Первое время модель старалась расслабиться, то купаясь, то загорая на пляже. А потом она стала посещать светские рауты и несколько дней веселилась с подругами на дорогостоящей яхте.

А 7 августа в особняке бизнесмена состоялся праздничный ужин. Отец Тимати решил второй раз отпраздновать свой юбилей. Огромный стол был накрыт в саду. По особому случаю Решетова нарядила девятимесячного сына в смокинг. Сама девушка предстала в мини-шортах и белой гипюровой блузке. В таком же наряде, только черного цвета появилась за ужином сестра рэпера Анна. Дедушка с удовольствием нянчился с внуком.

«Когда Дом превратился в красивый ресторан, сразу появилось желание приодеться))) Юбилей нашего дорогого дедушки и свекра — дубль 2», — написала Анастасия в соцсети.

Поклонники восхитились семейными кадрами. Многие удивились тому, что Тимати пропустил ужин, но его возлюбленная объяснила, что у артиста много работы. «Очень приятно видеть вашу дружбу с семьей Тимура», «Я не могу, булка такой красавчик», «Какой джентельмен», «Ну какой же он хорошенький», «Мужчина красавец и умница, Ратик на дедулю похож», «Наряды у вас интересные на этом отдыхе», — прокомментировали пост подписчики.