Стильная девушка: Кети Топурия в шелковом платье макси модного цвета отметилась на отдыхе

Кети Топурия является солисткой группы «А’Студио». Девушка стала иконой стиля поклонников. Она умело подбирает женственные наряды и всегда выделяется из толпы. Певица обладает точеной фигурой, поэтому ей удается выглядеть элегантно в любом образе. Даже после родов, когда у артистки родилась дочка Оливия, она быстро вернулась в форму. Девушка признавалась, что лишний вес очень быстро ушел. А теперь она мечтает стать многодетной мамой.

Уже год Кети встречается с дипломатом Львом Деньговым. Певица живет вместе с ним в загородном доме. То и дело появляются слухи о беременности девушки, но пока она не подтвердила домыслы фанатов. А в разгар лета артистка улетела с избранником отдыхать. На частном самолете они добрались до моря. Топурия дразнит фанатов снимками в купальнике. Также она продолжает демонстрировать безупречное чувство стиля.

Так, вечер пятницы, 7 августа, Топурия провела на пляже. На специальной летней мебели певица позировала в шелковом платье макси лазурного цвета, который в моде в этом сезоне. Сланцы с повязками и солнцезащитные очки дополнили образ. Наряд свободного кроя скрыл фигуру девушки, но подчеркнул ее пышный бюст.

Поклонники восхитились тем, как выглядит 33-летняя звезда. Многие одарили ее комплиментами. «Элегантно, обаятельно и красиво», «Кети идеальная», «Ох, красотка», «Кети сама грация!», «Обожаю такие цвета! Летом как цвет воды у океанских коралловых атоллов, а зимой как кристаллы расколовшихся сосулек! = И по-моему, такой цвет подойдет многим девушкам», «Самая моя любимая певица», — прокомментировали пост подписчики.