«Очень вкусно»: Боня в топе-балконет и мини-шортах устроила ужин с подругами на Миконосе

Виктория Боня почти год прожила в Лондоне. Однако в «сером городе» не понравилось ее дочке Анджелине. Поэтому после карантина светская львица вернулась в Монако, где жила раньше. Теперь у девушки есть роскошные апартаменты с видом на побережье. Она устраивает вечерний променад, блистая в брендовых нарядах. Однако вслед за другими звездами Вика решила сменить обстановку и уехала отдыхать в Грецию.

«Меня ограбили. Ограбили два раза за 10 дней. Я позже сделаю заявление. Я считаю, что люди, которые отдали снимки в прессу, здесь, во французскую прессу, не имели право отдавать фотографии, которые сделали. Как воры лезут ко мне. Я это говорю к тому, что я пропала из Инстаграма, не очень была активна», — рассказала Боня.

Девушка сдержала слово и стала чаще делиться снимками. Как оказалось, она проводит время на Миконосе, где недавно побывала Светлана Лобода и Тимати. Вместе с подругами в первый день отдыха телеведущая устроила ужин. Она облачилась в черный топ-балконет и объемные мини-шорты. К слову, подобные образы часто носит летом Ольга Бузова. Наряд подчеркнул загорелую фигуру девушки и ее идеальный пресс.

«Сегодня у нас первый день на Миконосе. Мы будем кушать очень вкусно, загорать, отдыхать. У нас прекрасный день, шикарный вид, невероятная вилла. Наконец-то ветер, потому что я устала от жары. Сегодня будет прекрасный вечер», — похвасталась Виктория.

Поклонники восхитились красотой 40-летней звезды. Многие отметили, что она похорошела. «Царица», «Красивая наша», «Супер моделька», «Какая шикарная», «Нереальная девушка», — прокомментировали пост подписчики.