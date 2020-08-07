С намеком на аристократичность: Брухунова в романтичном платье взгрустнула из-за начавшегося отпуска

Пятая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова недавно переживала, что не успел коллектив театра, в котором она работает, выйти из самоизоляции, как на носу уже отпуск. Девушка недоумевала, что же ей делать, — ведь она и так очень продолжительное время отдыхала. Но график есть график, поэтому Брухунова печально сообщила:

«Я не хочу в отпуск. Мне грустно, что с сегодняшнего дня я официально в отпуске», — написала в Instagram Брухунова.

При этом снимок, которым сопроводила Татьяна свое признание, отражал совсем иное настроение. На нем девушка позировала рядом со стогом сена в пышном синем платье в мелкий цветочек. В руках красовалась необычная сумочка – «банка сгущенки». По традиции, мы обратились за комментарием по стилю к имиджмейкеру Анастасии Пахолковой.

«Мы уже сбились со счета, сколько у Татьяны романтичных платьев в мелкий цветок. Чаще в ее Instagram мелькают образы с миди-, макси-платьями, а в этот раз она примерила мини, да еще какое! Двухслойный подол, рукава-фонарики, четко обозначенная талия – полный комплект атрибутов романтики! Глубокий, слегка переливающийся оттенок синего ей очень идет, он прекрасно акцентирует внимание на «фарфоровой» коже, намекающей на аристократичность девушки. Дизайнерская сумка-копия банки из-под сгущенки добавила озорства в образ, разбавив ярко выраженную лиричность. И, кстати говоря, Татьяна, взяв это изделие в руки, напомнила подписчикам о своей неординарности и смелости в выборе аутфитов», — отметила имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.