«С трендом не поспоришь»: Бузова использовала бельевой элемент гардероба в аутфите для прогулок

Телеведущая и певица Ольга Бузова минувший вечер провела в ресторане. Звезда посетила теплоход «Ласточка» вместе с подругой, откуда периодически публиковала stories, рассказывая про обстановку, кухню и свое настроение.

«Кто много работает нон-стоп, тот может себе позволить долгожданный ужин с подругой», — рассказала звезда.

Для выхода в свет Бузова выбрала достаточно откровенный аутфит. Она нарядилась в кроп-топ, кожаную мини-юбку бежевого цвета, и босоножки на каблуке Fendi. Имидж-стилист Анастасия Пахолкова нашла в образе поющей телеведущей нотки стиля 90-х.

«Ох уж эти 90-е! Оставили нам в наследство оголенные пупки, бельевой стиль и полную раскрепощенность. Именно тогда перестали стесняться нижнего белья, а напротив, начали демонстрировать его всем и вся. А поскольку Ольга — дитя тех самых «лихих», то вот вам отголоски. Да, сейчас кроп-топы настолько уменьшились в размерах, что теперь и вовсе похожи на бра. С трендом не поспоришь. Я бы добавила к образу телезвезды оверсайз пиджак длины, поравнявшейся с юбкой, возможно даже малиновый, не имеет значения, главное, чтобы был маскулинный, будто снятый с плеча бойфренда. Тогда образ станет конфеткой!» — посоветовала имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.