«Чудесные»: Орбакайте в юбке миди в морском стиле прогулялась по пляжу с внучкой Пугачевой

Кристина Орбакайте родилась в звездной семьей. Ей пришлось непросто, так как девушку постоянно сравнивали с мамой Аллой Пугачевой, однако уже в детстве она стала сниматься в кино, а потом проявила себя и на сцене. Теперь у певицы миллионы поклонников. Недавно артистка уехала в отпуск. До карантина отдыхала в США. Теперь она вновь делится кадрами, на которых позирует на морском побережье.

Где проводит лето Орбакайте, пока неизвестно. Однако она демонстрировала, как ее наследница резвится в бассейне. А очередной день на отдыхе они провели на пляже. Певица предстала в наряде в морском стиле. На ней был полосатый лонгслив с нашивкой в виде якоря, а также трикотажная юбка миди. Она позировала босиком с подросшей дочкой Клавдией Земцовой. Восьмилетняя внучка Пугачевой была в шортах, футболке и белой тунике, которая подчеркнула ее загар.

«Просто хорошего вам настроения и добра», — пожелала Кристина.

Многие одарили комплиментами маму и дочку. «Чудесные!», — восхитилась Катя Лель. «Классные», «Наша любимая красавица и модница», «Мамина дочка», «Какие милашки», «Какая дочка красавица растет», «Кристина классная», — присоединились поклонники.

Напомним, что ранее в интервью Орбакайте признавалась, что рано встает, чтобы готовить наследнице завтраки. Девочка окончила второй класс, поэтому мама заботится о том, чтобы она получала все необходимые питательные вещества. Порой ее выручает муж Михаил Земцов. Бизнесмен порой балует родных вкусными блюдами.