Лера Кудрявцева пришла на работу в юбке-футляре небесного цвета и «эффектной» блузке, как у Алсу

Телеведущая приступила к съемкам нового сезона шоу «Секрет на миллион». Поклонники восхитились тем, как похорошела 49-летняя звезда за лето.

Лера Кудрявцева после карантина отправилась в отпуск. Две недели она провела в Адлере с годовалой дочкой Марией, а также сыном Жаном от первого брака, своей невесткой и внуком Львом. Блондинке было некогда скучать, так как на курорте она постоянно встречала подруг, то Анфису Чехову, то Эвелину Бледанс. Телеведущая загорала и купалась вместе с наследницей. А после поездки она страдала от мигреней, поэтому еще несколько недель провела дома.

А 6 августа Лера вернулась к работе. Она поделилась кадрами из гримерки. Телеведущая пришла на работу в эффектной белой блузке с пышными рукавами. Точно такую же блузку недавно приобрела певица Алсу.

Но в отличие от артистки, блондинка дополнила ее не джинсами, а кожаной юбкой-футляром небесного цвета, которая подчеркнула ее талию. Бежевые туфли-лодочки и брошка дополнили ее образ. Кудрявцева обновила стрижку и тон волос.

«Начинаем новый сезон „Секрет на миллион“. А на мне роскошный костюм», — похвасталась звезда.

Она успела провести экскурсию по съемочной площадке и показать своих коллег, которые не попадают в эфир. Поклонники были рады видеть телеведущую. «Землячка, Лера, самая красивая телеведущая на всем пространстве бывшего СССР», «Фигурка отточена и ухожена стильна и со вкусом всегда одета, очень нравится», «Вы очень красивая», «До безумия роскошная», Прекрасно выглядите! Прическа очень вам идет!«, «Красиво одета, главное без розового», — прокомментировали пост подписчики.