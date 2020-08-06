«Балует стильными образами»: Пугачева дополнила силуэтную блузку пышной юбкой из органзы

Эксперт портала Teleprogramma.pro Руслан Громов похвалил Примадонну за выбор женственного образа. Полупрозрачные перчатки, по мнению стилиста, дополнили образ, а вот обувь оказалась не совсем удачной.

Алла Пугачева уже давно стала для поклонников иконой стиля. Певица раньше любила носить платья-балахоны, которые скрывали ее фигуру, но позволяли открыть ноги. А несколько лет назад Примадонна похудела. Вскоре изменился и ее стиль. Ходили слухи, что артистка поменяла стилиста. Теперь многие подозревают, что звезда сама подбирает себе образы. Она продумывает каждую деталь, когда выходит на сцену, а теперь артистка хочет быть красивой для своих детей Лизы и Гарри.

С наступлением лета Алла Борисовна успела отметиться, как в джинсах скинни, так и кюлотах. Она днем старается облачаться в наряды пастельных оттенков, а вечером носит черные платья. Недавно она блеснула в мини-платье на светском рауте, показав, как надо танцевать и веселиться. А поклонники решили вспомнить, другой образ звезды для выхода в свет. В одном из фан-аккаунтов появилось фото, которое ранее публиковал Максим Галкин. На кадрах пара позирует перед тем, как пойти на вечеринку.

Пугачева предстала в блузке по фигуре черного цвета с открытой линией плеч. Она дополнила ее пышной юбкой из органзы, которая позволила певице блеснуть стройными ногами. Перчатки с кружевом и серебристые босоножки дополнили образ артистки. Звезда сделала акцент на стройные ноги.

«Всегда молода и привлекательна», «Шикарная женщина!», «Ох и хороша», — стали восхищаться ей фанаты. А для портала Teleprogramma.pro оценил ее образ стилист Рустам Громов.

«Образ Пугачевой в целом мне нравится, современно, не вычурный, я бы даже назвал этот лук стильным, если не одно но: обувь совсем не подходит к этому образу, скорее всего изначально обувь была задумана для „вишенка на торте“, но по факту обувь совершено не сочетается и смотрится отделено от основного наряда. Мне известно, что у Аллы проблемы со здоровьем, от каблуков и шпилек ей давно пришлось отказаться. К этому образу идеально подошли бы черные лакированные лоферы. Так же я заметил такую интересную деталь как перчатки — они очень хорошо дополняют данный образ», — отметил эксперт. «Надо заметить, что Алла Пугачева с возрастом выглядит только лучше, если вспомнить как она одевалась еще не так давно. Это был тихий ужас, создавалось впечатление, что она одевается в гардеробной не самого передового театра, а ставка стилиста была предоставлена старой гардеробщице», — высказался стилист. «Зато сейчас мы можем видеть красивую, стильную и вполне интересную женщину, которая пусть редко поет, зато балует поклонников стильными образами. Многим можно брать пример с Аллы Борисовны», — заключил он.

Справка Teleprogramma.pro:

Громов Руслан (14 ноября 1994, Саратов) 6 лет проучился в Саратовской школе искусств, Закончил ряд курсов по стилистике, на данный момент — российский стилист, фотомодель, специалист в области красоты. В качестве модели неоднократно снимался в фотосессиях для различных известных изданий.