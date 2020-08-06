Моменты счастья: Анна Нетребко в шелковом комбинезоне и на шпильках устроила танцы в отеле

Анна Нетребко уже месяц путешествует по Италии в рамках гастрольного тура. После трех месяцев, которые артистка провела на карантине, она успела соскучиться по сцене и новым ощущениям. Поклонники давно следит за жизнью оперной дивы. Многие считают ее иконой стиля. Где бы ни оказалась певица, она всегда продумывает свой образ. 48-летняя звезда обладает нестандартной фигурой, но это не мешает ей стильно одеваться.

После карантина Нетребко признавалась, что поправилась. Однако она по-прежнему носит шорты, шифоновые платья и другие наряды, подчеркивающие фигуру. Накануне артистка прогулялась по Риму с мужем Юсифом Эйвазовым. Именно в этом городе влюбленные встретились шесть лет назад. Они устроили себе день морепродуктов, отведав в ресторане рыбу и креветки. Тогда Анна была в лимонном наряде с шортами.

А вот вечером оперная дива уже блистала в другом образе. Она предстала в эффектном комбинезоне из шелка с шифоновой накидкой. Белые туфли-лодочки дополнили образ. Певица распустила волосы и сделала неброский макияж. Она устроила танцы в холле отеля. Нетребко размахивала легким шифоном. Наряд визуально вытянул фигуру знаменитости. Поклонники были сражены красотой и грациозностью звезды.

«Стройная такая», «Очень красиво. Счастливая», «Аннушка, как всегда, сногсшибательна», «Сколько у вас чемоданов?», «Очень элегантный образ», «Само очарование», — стали обсуждать кадры пользователи Сети. По всей видимости, Анна развеялась перед очередным выступлением.