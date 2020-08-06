«Слишком много «но»: Орлова в апельсинового цвета майке и топе не смогла поразить стилиста

Экс-солистка группы «Блестящие», 42-летняя Ольга Орлова, уже несколько лет является телеведущей популярного проекта на ТНТ «Дом-2». Артистка активно ведет микроблог, в котором общается с поклонниками, ведет волонтерскую деятельность, оказывая поддержку приютам для животных, а также делится своими фотографиями.

На этот раз звезда показала свой наряд, который выбрала для съемок шоу. Она облачилась в яркую майку, дополнив ее оранжевыми брюками. Акцент на талии ей помог сделать черный ремень. Мы попросили Анастасию Пахолкову, профессионального стилиста и эксперта портала Teleprogramma.pro, оценить выбор наряда.

«Безусловно, сочетание оттенков красивое, но слишком много «но». Контрастный черный ремень я бы заменила на аналогичный в цвет брюкам даже, несмотря на его сочетаемость с лодочками, что, кстати, не обязательно. А топ — на такой же, только без кружева. Полагаю, в образе предполагался второй слой в виде блейзера, так вот он здесь необходим! Потому как подобные бельевые «майки» целесообразнее использовать в качестве нижнего слоя, дабы не продемонстрировать излишнюю вульгарность», — заметила имиджмейкер.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.