«Словно в плед укуталась»: Лолита в вязаном платье оверсайз засветилась на фото с Буйновым

Лолита Милявская не скрывает, что не имеет комплексов. Певица без стеснения носила облегающие комбинезоны, когда обладала пышными формами. Наряды женщины всегда броские и провокационные. А после развода с пятым мужем артистка заметно похудела. Поклонники были поражены тому, как преобразилась звезда. Теперь она все чаще носит мини, а также сделала модную стрижку, чтобы выглядеть моложе.

После карантина Лолита редко появляется на публике. Однако накануне Александр Буйнов обнародовал фото и видео, сделанное перед одним из выступлений, где он повстречал Анну Семенович и Милявскую. Артистка была облачена в вязаное розовое платье оверсайз. Наряд скрыл ее фигуру, а так как женщина была без макияжа и с распущенными волосами, то поклонники сравнили ее наряд с домашним пледом.

А вот Семенович предстала в белом брючном костюме в полоску. На видео попали кадры, как Лолита натягивает брюки Буйнову, который сидит в автомобиле. Певица решила помочь своему коллеге переодеться.

«Все-таки здорово, когда тебя окружают сплошные позитивки! Так устроен человеческий мозг, мы помним и вспоминаем только светлое, хорошее… даже, когда зарплату не получаешь полгода! Спасибо всем, кто излучает оптимизм и доброту, Лолка, я тебя люблю!» — написал 70-летний артист.

Поклонники были поражены увиденным. Одни восхитились дружной компанией, а другие поразились тому, как выглядит Лола и как ловко она управляется с мужской одеждой. «Такая забота!», «Такие вы классные! Обожаю», «Лола гуру необычных нарядов», «Лолита словно в плед укуталась, такая уютная», «Повезло вам с друзьями», — прокомментировали пост подписчики.