«Вечная девочка»: Юлия Михалкова подчеркнула осиную талию силуэтным платьем мини с рукавами-буфами

Этим летом в моду вошли цветочные, геометричные принты, горох и полоска. Актуален цвет зеленой травы, ярко-синий, мятный, оранжевый, рубиновый. Об этом Teleprogramma.pro рассказывал тренд-аналитик московского ЦУМа Максим Зарипов.

Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» поддержала сразу два тренда этого сезона, представив в Сети свою новую книгу «Не говори мужчинам «Нет!»». Актриса впервые взяла в руки выпущенный экземпляр в руки и поспешила сообщить об этом поклонникам.

Белое платье в зеленую полоску подчеркнуло ее точеную фигуру и талию, а длина мини и эффектная поза создали акцент на ее стройных лодыжках. Звезда смело примерила и другой тренд лета-2020 — рукава-буфы.

«Вечная девочка», «Отличные ноги», «Фигурка — куколка», «Чистая Барби», — пришли в восторг от образа Михалковой ее почитатели в Сети.

Отметим, что ранее подобные модели платьев с пышными модными рукавами выбрали: Юлия Барановская, Ксения Собчак, Стефания Маликова, Виктория Дайнеко. Все девушки обладают хрупкой фигурой, поэтому могут смело носить наряды с пышными рукавами, а вот привлекательным пышечкам они могут насолить, визуально увеличив объем наверху.