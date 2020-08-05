«Озорно и задорно»: Асмус похулиганила с мини-платьем в горошек, примерив к нему сапоги-казаки

Звезда сериала «Текст» Кристина Асмус находится в стадии развода со своим мужем, комиком Гариком Харламовым. Вскоре после отмены самоизоляции звезды объявили о своем решении расстаться у себя в Instagram, чем вызвали множество разнотолков в поисках причины у поклонников. До сих пор неясно, что же заставило счастливую, казалось бы, пару спустя 8 лет принять решение расторгнуть союз. К тому же, у артистов подрастает 6-летняя дочь.

Нервное напряжение вокруг пары поутихло. И все словно бы вернулось в прежнее русло. По крайней мере, Асмус погрузилась в работу и активно постит у себя в stоries видео со съемочной площадки, делится снимками своих аутфитов и общается онлайн с поклонниками по-прежнему часто.

На этот раз звезда опубликовала «бумеранг», для которого нарядилась в мини-платье в горошек и высокие сапоги. Мы попросили стилиста Анастасию Пахолкову оценить модный выбор Кристины.

«Озорно и задорно, но вот с точки зрения стилистики — скучновато. Мини-платье на запах с принтом «полька-дот» (мелкий горошек) хоть и довольно самодостаточное, но все же аксессуаров ему не хватает. Да и повязанный шелковый платок на шее уже подтолкнул бы образ стать более завершенным. Сапоги а-ля казаки, на контрасте со светлой кожей ног, выглядят выбивающимися из ансамбля. Я бы заменила их на жокейские, или иначе — сапоги наездника, в компании с гольфами, слегка выглядывающими над голенищем. Или если оставлять казаки, то с более широкой верхней частью, так стройные ноги актрисы выглядели бы еще изящнее. Что касается цветового решения, то следует отдать предпочтение менее контрастному коричневому», — экспертно заметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.