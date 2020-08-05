«Синнабончик сладкий»: Костенко облачила младшую дочку в пышное платье из органзы для пикника

Анастасия Костенко в свое время стала встречаться с Дмитрием Тарасовым, когда футболист только расстался с Ольгой Бузовой. Девушку не раз подвергали критике и называли разлучницей. Но уже спустя год они поженились и даже обвенчались со спортсменом, а еще спустя полгода модель подарила избраннику дочку Милану. А в феврале 2020 года девушка родила вторую дочку — Еву. Знаменитая семья демонстрирует идиллию.

Недавно Костенко переехала в Казань вслед за мужем. Она провела там несколько месяцев, а потом вернулась в Москву, чтобы решить несколько дел. Девушка любит наряжаться в элегантные платья. Она также одевает своих дочерей в одинаковые наряды в стиле family look. А 5 августа Анастасия устроила пикник по случаю того, что ее младшей наследнице исполнилось шесть месяцев. Она не упустила возможности, чтобы принарядиться.

Жена Тарасова предстала в платье молочного цвета. Она сидела на пледе с девочками. Cтаршая наследница была облачена в голубое платье с принтом, а ее маленькая сестра в розовое пышное платье из органзы с мятным кружевом. На голове Евы был ободок с розочками в тон наряду.

«Наша милая девочка, синнабончик сладкий. Невероятная, любимая, серьезная, настойчивая и единственный любитель много поесть в нашей семье. Будь здорова, наша булочка. Мы тебя любим. И тебя, Милашка, любим! Два любимых человечка!» — написала Костенко.

Поклонники восхитились красотой не только девушки, но и ее дочерей. «Три куколки. Счастья вам!», «У вашего папы цветник», «Какие вы красоточки», «Как время быстро летит, когда наблюдаешь за кем то со стороны», — прокомментировали пост подписчики.