«Самая красивая в мире»: Рената Литвинова в платье-бюстье со шлейфом продефилировала в метро

Рената Литвинова даже на карантине делала покупки. Актриса славится своим моложавым видом и точеной фигурой. В свои 53 года она может дать фору даже супермодели. Во время самоизоляции женщина позволяла себе представать без макияжа, а также носила спортивный костюм, но уже в начале лета она вернулась к привычным образам. Даже дерево артистка недавно предпочла посадить в мини-платье и туфлях.

В последнее время Рената то и дело хвасталась новыми нарядами. Актриса любит удивлять лаконичными нарядами. Черный цвет — один из любимых у звезды. Она не скрывает, что любит ходить пешком. Это едва не сыграло с артисткой злую шутку. Напомним, что в ее день рождения в 2020 году женщину сбила машина. К счастью, она серьезно не пострадала. А накануне Литвинова спустилась в столичное метро.

Актриса предстала в черном платье-бюстье с рюшами и длинным шлейфом. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Образ дополнили туфли-лодочки на шпильке. Рената накрасила губы алой помадой, а также уложила волосы в ретро волну. Она продефилировала по станции, показав изящную походку.

«Самое красивое в мире метро», — написала Литвинова.

Поклонники и коллеги были впечатлены красотой актрисы. «И самая красивая в мире Рената», — заявила Светлана Бондарчук. «Вы невероятная женщина!», «Даже мраморные колонны метрополитена готовы пасть к ногам!», «Дворец и вы в нем королева!», «Красивая», — прокомментировали пост подписчики.