«Придали модную нотку»: Стриженова в белоснежной юбке и акцентном жакете восхитила стилиста

Телеведущая появилась на работе в женственном наряде в круизном стиле. Его и оценила стилист Ольга Трофимова.

Екатерина Стриженова много лет ведет передачу «Доброе утро» на Первом канале. Также зрители видят ее и в других проектах, где она предстает в более строгих образах. Каждый раз свой наряд женщина продумывает до мелочей. 52-летняя телеведущая обладает стройной фигурой, что позволяет ей экспериментировать с образами. При этом она все-же предпочитает элегантный стиль, подчеркивающий ее достоинства.

На работу Стриженова часто приходит в платьях пастельных оттенков. Накануне она выбрала более строгий образ с юбкой-футляром. А вот свежий лук телеведущей восхитил ее поклонников. На работе она появилась в белоснежной юбке макси и блузке в тон. Монохромный лук артистка разбавила жакетом чернильного оттенка с пуговицами и лацканами. Туфли-лодочки и аккуратная укладка дополнили ее образ.

Поклонники одарили звезду эфира комплиментами. Многие отметили, что ей идет такой стиль. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее аутфит имидж-стилист Ольга Трофимова.

«На Екатерине мы видим шикарный абсолютно капсульный классический образ в круизном стиле за счет блейзера в черно-белой гамме. Лацканы контрастные, выделенные цветом, и сам жакет достаточно акцентный, забирает большую часть внимания. Так же органично вписалась белая А-силуэта юбка. И естественно в классическом образе присутствует такая обувь, как лодочки. У нее уместная укладка в ретро стиле, волосы собранные в пучок, плюс акцентный жакет черно-белого цвета — они придали модную трендовую нотку этому образу. А правильный оттенок помады алого цвета сделал образ более вечерним», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.