Полина Гагарина предстала в белом мини-платье с цветочным принтом, как у Кети Топурии

Полина Гагарина долгое время молчала о разладе в отношениях с Дмитрием Исхаковым. Однако сам фотограф после карантина перестал скрывать, что больше не живет с певицей, а недавно его заметили в компании другой девушки и ребенка. Но в недавнем интервью артистка подтвердила, что развелась с мужем после шести лет отношений. Она подчеркнула, что не пиарится на личной жизни, поэтому предпочитает не говорить о произошедшем.

К слову, с самого начала лета Полина неустанно работает. Лишь выходные она посвящает сыну и дочке. Артистка снимается в разных шоу, пока концерты давать в России запрещено, более того, она видится с друзьями и участвует в светских раутах. А 5 августа девушка поделилась кадрами с новых съемок. Она сидела в кресле гримера, пока ей укладывали волосы и наносили макияж. Гагарина позировала в белом мини-платье с принтом в виде мака.

Позже певица устроила фотосессию. Она предстала в своем женственном наряде и с аккуратной прической. К слову, недавно в таком же платье, только с другим принтом, позировала Кети Топурия. Но это не модный конфуз. Просто Полина выбрала наряд бренда своей коллеги, чем с радостью похвасталась. Добавим, что мини-платья стали актуальны этим летом. Кети любит их носить с массивными сапогами, что стало трендом среди молодежи.

Поклонники восхитились красотой 33-летней звезды. «Какая красивая!», «Ну просто богиня», «Девушка, что вы с нами делаете?», «Просто икона», «Платье очень красивое, мне такое нужно, в нашу черногорскую жару отлично будет», «Вам очень идет макияж, смотрится по другому красиво», «Вау», — прокомментировали пост подписчики.