«Роковой образ»: Летучая предпочла для выхода в свет кожаный total look, приправленный беретом Dior

Стилист Анастасия Пахолкова отметила, что тренд на кожу в наряде набирает обороты с новой силой.

Известная телеведущая Елена Летучая накануне представила на суд подписчикам в своем инстаграме три варианта образов, где все вещи выполнены из черной глянцевой кожи. В итоге, с помощью фолловеров, девушка предпочла наряд с блейзером и бермудами, приправленный беретом Dior и лодочками на высокой шпильке.

Мы не смогли пройти мимо эффектного аутфита звезды и обратились к нашему фэшн-эксперту Анастасии Пахолковой с просьбой оценить look.

«Роковой образ звезды, на мой взгляд, смягчен головным убором, который внес нотку парижской романтики в данный ансамбль, — отметила имиджмейкер. И добавила: «Тренд на подобные total-кожаные аутфиты не утихает, а, скорее, набирает новые обороты, где нет колористических границ. Цветовая палитра для современных изделий из кожи, в том числе эко, грандиозно разнообразна и разнофактурна, здесь лишь дело вкуса».

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.