«Мой must have этого лета»: Инна Маликова показала три образа с белыми шортами

Певица призналась, что в повседневных нарядах больше всего ценит минимализм.

Солистка группы «Новые Самоцветы», 43-летняя Инна Маликова, отличается безупречным вкусом в одежде. Каждый ее наряд вызывает восторг и вдохновляет многих поклонниц — об этом они признаются сами под публикациями в Instagram звезды. Маликова отметила, что свои аутфиты собирает сама.

«Самостоятельно экспериментирую со своим гардеробом, прислушиваюсь больше к себе и своим ощущениям, мне очень нравится, когда не просто вещи навязаны модой, а в них ты чувствуешь себя по-настоящему комфортно», — пишет артистка. И подчеркивает: «Мой must have этого лета — белые шорты».

Девушка показала, как вписывает шорты в свой образ. Она разместила на фото три образа для выхода в свет, в которых уже была замечена ранее.

Модница подчеркивает, что ей очень нравится минимализм в повседневном гардеробе, который позволяет собирает аутфиты для любого повода: на прогулку, на встречу или вечерний ужин.