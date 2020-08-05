«Классика, спорт, яркая и дерзкая чика»: Аветисян спустя месяц после родов предстала в разных образах

Звездный визажист попросила поклонников оценить, какой стиль ей сейчас подходит больше всего.

Звездный визажист, 26-летняя Гоар Аветисян, которая буквально месяц назад впервые стала мамой, в Instagram предстала перед поклонниками в трех разных образах. Она попросила пользователей оценить, какой стиль на данный момент ей подходит больше всего.

«Ровно месяц после родов. Какой образ идет мне больше всего. 1. Классика 2. Спорт 3. Яркая и дерзкая чика». Гоар Аветисян

«Яркая и дерзкая», «Все образы хороши, но только еще рано тебе носить короткие платья, потому что ножки толстенькие», «По мне так ни один не идет образ для статуса «мама». Так как, держа своего малыша на руках, хочется его все время целовать, а помады не очень для детской кожи», — заметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Гоар Аветисян родила сына от своего второго супруга, которого она практически не показывает пользователям. В Сети она всего пару раз выкладывала снимки с любимым человеком. Она пока ни разу не называла даже его имени.