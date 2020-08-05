«Ух! Эта девочка на миллион»: Муцениеце в мини-бикини засветила пикантную родинку на груди

Несмотря на расставание с Павлом Прилучным, актриса из фильма «Тобол» настроена вполне оптимистично. Ранее в беседе с поклонниками Агата Муцениеце призналась, что сейчас у нее в приоритете их с мужем дети. Она хочет, чтобы семилетний Тимофей и четырехлетняя Мия росли в гармоничной обстановке и как можно дольше ничего не знали о взрослых проблемах. Однако в СМИ уже просочилась информация о том, что актер из сериала «Мажор» строит отношения с «папиной дочкой». Влюбленных якобы застали на отдыхе в Крыму. И это при том, что в отпуск Павел уехал вместе с наследниками. Судя по всему, экс-возлюбленный Агаты успел познакомить отпрысков с новой избранницей.

Пока Прилучный «отбивается» от назойливых репортеров, его бывшая жена хорошеет день ото дня. К такому мнению пришил поклонники Агаты. На одной из фан-страничек актрисы появилось ее летнее фото, которое сама Муцениеце ранее публиковала в личном профиле. Экс-возлюбленная Павла в мини-бикини засветила пикантную родинку на груди и татуировку на пояснице. Ко всему прочему, знаменитость похвасталась точеной талией и фигурой без изъяна.