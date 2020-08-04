Анна Нетребко вслед за Пугачевой облачилась в шифоновое платье в горох для посещения Пантеона

Оперная дива в перерывах между концертами гуляет по Риму. Накануне она посетила с мужем храмы Ватикана. Артистка рассказала, в каком виде не пускают в святые места.

Анна Нетребко после карантина вернулась к гастролям. Оперная дива очень скучала по сцене. Однако она уличила момент и все-же две недели провела в отпуске в Турции со своей семьей. Теперь артистка путешествует по Италии, где успела дать несколько концертов. Она уже посетила Неаполь, Верону, Флоренцию, а недавно певица приехала в Рим. Именно в этом городе шесть лет назад она встретила будущего мужа Юсифа Эйвазова. Весь день они провели, гуляя по улочкам города, которые заметно опустели после карантина.

Сначала Нетребко посетила Ватикан, а потом осмотрела местные храмы, включая Пантеон. Для прогулки она выбрала длинное шифоновое платье в горох. Струящийся наряд оголил только лодыжку артистки. Босоножки на каблуке и солнцезащитные очки с жемчугом дополняли образ.

«Мы вошли в Пантеон. Красивый! Тут людей мало. Типо все держите дистанцию, а в очереди ***** она никому не нужна. Единственно, не вздумайте идти ни в одну церковь с оголенными плечами и в шортах. Сюда просто не пустят. Две девушки перед нами выстояли очередь. Одна из них была в майке и ее не пустили. Так что покрывайте свои плечики и ножки», — предупредила звезда.

Также Анна прогулялась по улицам. Она смотрелась органично в броском летнем образе. Оперная дива не удержалась и купила себе сережки с камнями. Они дополнили ее лук. Поклонники восхитились женственным нарядом знаменитости. К слову, недавно также в шифоновом платье отметилась Алла Пугачева. Легкие наряды стали трендом этого лета.