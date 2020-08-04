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«Очень модно»: Стеша Маликова облачилась в шорты из денима и белую рубашку поверх майки

Наследница знаменитого музыканта следит за последними трендами и внедряет их в свой гардероб.

«Очень модно»: Стеша Маликова облачилась в шорты из денима и белую рубашку поверх майки
Стеша Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova/

Старшая из наследников Дмитрия Маликова, 20-летняя Стефания, этой весной создала свой бренд одежды. Девушка призналась, что давно мечтала вместе с подругами открыть производство, но сомнения сковывали. Теперь же она решилась и не прогадала: очень быстро выпускаемые командой наряды завоевали сердца многих поклонниц.

Сама Стефания давно стала признанной модницей. Девушка регулярно внедряет в свой гардероб самые актуальные тренды моды, причем, делает это грамотно и эффектно.

Стефания Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova/
Стефания Маликова. Фото: instagram.com/steshamalikova/

На этот раз дочка Маликова облачилась в шорты из денима с необработанным краем, а поверх майки накинула белую рубашку. Именно так, кстати, советует носить базовую вещь любого гардероба стилист Ольга Трофимова.

«В этом сезоне очень модно носить белую рубаху не застегивая, просто накинув на плечи как ветровку, либо застегнув всю рубаху на пуговицы. Еще лучше и моднее нынче просто завязать ее на узел», — рассказывала ранее в интервью порталу Teleprogramma.pro Ольга Трофимова.

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