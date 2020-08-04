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«Этнический принт визуально простит»: имидж-стилист указала на модный недочет в образе Навки

Эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Линцова прокомментировала летний аутфит фигуристки.

«Этнический принт визуально простит»: имидж-стилист указала на модный недочет в образе Навки
Татьяна Навка с дочкой Надей Песковой (Фото: Instagram.com/tatiana_navka)

Еще ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники говорил о том, что олимпийская чемпионка в танцах на льду обладает стройной фигурой и яркой внешностью. Историк моды не сомневается, что ровесницы спортсменки могли бы брать пример с Татьяны Навки там, где речь заходит о стиле. Соведущий Эвелины Хромченко подметил, что фигуристка всегда выглядит элегантно и на светских мероприятиях, и на вечеринках, и позируя на красных дорожках. В ее образах нет ни капли вульгарности, уточнил искусствовед.

Свой летний гардероб Татьяна пополнила приталенным платьем, допустив при этом модный недочет. Так, в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Линцова пояснила, что олимпийская чемпионка примерила наряд с ярким цветочным принтом, который не сочетается с ее внешностью. Этот рисунок на ткани, как считает эксперт в сфере стиля, простит Татьяну.

Фигуристка Татьяна Навка
Татьяна Навка позировала на отдыхе в платье с этническим принтом (Фото: Instagram.com/tatiana_navka)

«Первое, что бросается в глаза — это, конечно же, принт. Такой этнический рисунок нашу героиню визуально простит. В целом же платье хорошее, расцветка идеально подходит для отдыха. Все выдержано в одной стилистике: модная шляпка, шлепанцы и имиджевые очки! Тут все вполне достойно. Но именно принт платья, на мой взгляд, слишком прост для Татьяны. Хотелось бы чего-то более утонченного», — отметила Линцова.

Фигуристка Татьяна Навка
В гардеробе фигуристки есть место и для брючных костюмов (Фото: Instagram.com/tatiana_navka)

К слову, в гардеробе олимпийской чемпионки в танцах на льду есть и брючные вариации. Так, на одном из мероприятий Татьяна позировала на террасе в контрастном бело-черном наряде, примерив блузу с открытым плечом и брюки с завышенной талией. О моде на такой фасон — высокая посадка — представительницам прекрасного пола напоминала и другой стилист нашего портала Ольга Трофимова.

Фигуристка Татьяна Навка
Татьяна отдала предпочтение контрастному образу, к лимонному платью она подобрала тонкий черный ремешок (Фото: Instagram.com/tatiana_navka)

Как говорил Александр Васильев, спортсменка старается избегать нарядов длины мини. При этом Татьяна отдает предпочтение монохромным нарядам, делая акцент на аксессуарном ряде. Так, к лимонному платью свободного кроя Навка подобрала тонкий ремень и босоножки с застежкой на лодыжке.

Фигуристка Татьяна Навка
Особое внимание Навка уделяет аксессуарам, в частности, серьгам, шляпкам и имиджевым очкам (Фото: Instagram.com/tatiana_navka)

Помимо брюк и платьев в летнем гардеробе знаменитости также присутствуют и юбки. На прогулку экс-супруга Александра Жулина отправилась в блузе с открытыми плечами, уделив особое внимание украшениям. Образ фигуристки дополнили золотые серьги-кольца и кулон.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Линцова — практикующий имидж-стилист. Преподаватель курса «Время стильных» в школе имиджа «Стильэксперт» в Ростове-на-Дону. Эксперт-консультант по стилю. Знает, как достигать целей с помощью имиджа.

Имидж-стилист Ольга Линцова
Ольга Линцова (Фото: личный архив)

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