«Этнический принт визуально простит»: имидж-стилист указала на модный недочет в образе Навки

Еще ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники говорил о том, что олимпийская чемпионка в танцах на льду обладает стройной фигурой и яркой внешностью. Историк моды не сомневается, что ровесницы спортсменки могли бы брать пример с Татьяны Навки там, где речь заходит о стиле. Соведущий Эвелины Хромченко подметил, что фигуристка всегда выглядит элегантно и на светских мероприятиях, и на вечеринках, и позируя на красных дорожках. В ее образах нет ни капли вульгарности, уточнил искусствовед.

Свой летний гардероб Татьяна пополнила приталенным платьем, допустив при этом модный недочет. Так, в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Линцова пояснила, что олимпийская чемпионка примерила наряд с ярким цветочным принтом, который не сочетается с ее внешностью. Этот рисунок на ткани, как считает эксперт в сфере стиля, простит Татьяну.

«Первое, что бросается в глаза — это, конечно же, принт. Такой этнический рисунок нашу героиню визуально простит. В целом же платье хорошее, расцветка идеально подходит для отдыха. Все выдержано в одной стилистике: модная шляпка, шлепанцы и имиджевые очки! Тут все вполне достойно. Но именно принт платья, на мой взгляд, слишком прост для Татьяны. Хотелось бы чего-то более утонченного», — отметила Линцова.

К слову, в гардеробе олимпийской чемпионки в танцах на льду есть и брючные вариации. Так, на одном из мероприятий Татьяна позировала на террасе в контрастном бело-черном наряде, примерив блузу с открытым плечом и брюки с завышенной талией. О моде на такой фасон — высокая посадка — представительницам прекрасного пола напоминала и другой стилист нашего портала Ольга Трофимова.

Как говорил Александр Васильев, спортсменка старается избегать нарядов длины мини. При этом Татьяна отдает предпочтение монохромным нарядам, делая акцент на аксессуарном ряде. Так, к лимонному платью свободного кроя Навка подобрала тонкий ремень и босоножки с застежкой на лодыжке.

Помимо брюк и платьев в летнем гардеробе знаменитости также присутствуют и юбки. На прогулку экс-супруга Александра Жулина отправилась в блузе с открытыми плечами, уделив особое внимание украшениям. Образ фигуристки дополнили золотые серьги-кольца и кулон.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Линцова — практикующий имидж-стилист. Преподаватель курса «Время стильных» в школе имиджа «Стильэксперт» в Ростове-на-Дону. Эксперт-консультант по стилю. Знает, как достигать целей с помощью имиджа.