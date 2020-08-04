«Выглядит безусловно элегантно»: 37-летняя Алсу в асимметричном комбинезоне подчеркнула стройную фигуру

Эксперт портала Teleprogramma.pro Ольга Линцова похвалила певицу за то, что свой образ она продумала вплоть до мелочей.

Имидж-стилист Ольга Линцова не смогла найти изъяна или модных недочетов в трендовом аутфите 37-летней Алсу. Так, эксперт в сфере стиля уточнила, что ей пришелся по вкусу асимметричный комбинезон поп-дивы. Ко всему прочему, артистка отдала предпочтение монохромной палитре, поддержав моду на total black. Этот образ, как считает стилист, идеально подойдет как для концертного мероприятия, так и для светской вечеринки. Линцова подметила, что возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова отдала предпочтение силуэтному фасону, подчеркнув тем самым свою стройную фигуру. В таком образе, по словам имидж-стилиста, Алсу показала, что обладает тонкой талией и длинными ногами.

«К образу, в принципе вопросов, у меня никаких не возникает. Стильный комбинезон! Наша героиня безусловно выглядит в нем элегантно. Да и длина наряда вполне позволительная, учитывая тот факт, что Алсу обладает стройной фигурой. Удачен и крой комбинезона: такой асимметричный верх. Смотрится эффектно. Особенно в сочетании с прической и макияжем. Все идеально. Образ подходит как для концертных мероприятий, так и для вечерних выходов. Нареканий у меня нет», — экспертно резюмировала имидж-стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Линцова — практикующий имидж-стилист. Преподаватель курса «Время стильных» в школе имиджа «Стильэксперт» в Ростове-на-Дону. Эксперт-консультант по стилю. Знает, как достигать целей с помощью имиджа.