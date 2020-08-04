«Сердце шехзаде Баязида бы дрогнуло»: Ясемин Аллен в мини-бикини блеснула осиной талией и округлыми бедрами

31-летняя Ясемин Аллен сыграла в турецком сериале «Великолепный век» роль наложницы шехзаде Баязида. По сценарию сын султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан должен был влюбиться в венецианку Дефне. На тот момент его законная супруга — Хуриджихан — скончалась. Справиться с чувством потери, по задумке сценаристов, Баязиду могла помочь только новая любовь. Поклонники исторической ленты сразу прониклись симпатией к белокурой красавице с миловидной внешностью. Ясемин покорила поклонников грацией и нежностью, которая резко отличалась от поведения экранной соперницы Аллен — Нурбану. Возлюбленную шехзаде Селима сыграла Мерве Болугур — жгучая брюнетка, умеющая плести гаремные интриги.

И в обычной жизни Ясемин может похвастаться точеной фигурой. На личной страничке в Instagram Аллен поделилась летним снимком, представ перед перед объективом фотокамеры в мини-бикини. Актриса из «Великолепного века» блеснула осиной талией и округлыми бедрами. Партнерша Араса Булута Ийнемли обладает соблазнительными изгибами звездного тела.