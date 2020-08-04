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«Сердце шехзаде Баязида бы дрогнуло»: Ясемин Аллен в мини-бикини блеснула осиной талией и округлыми бедрами

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» лишила фанатов дара речи.

«Сердце шехзаде Баязида бы дрогнуло»: Ясемин Аллен в мини-бикини блеснула осиной талией и округлыми бедрами
Арас Булут Ийнемли и Ясемин Аллен (Фото: кадр из сериала "Великолепный век")

31-летняя Ясемин Аллен сыграла в турецком сериале «Великолепный век» роль наложницы шехзаде Баязида. По сценарию сын султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан должен был влюбиться в венецианку Дефне. На тот момент его законная супруга — Хуриджихан — скончалась. Справиться с чувством потери, по задумке сценаристов, Баязиду могла помочь только новая любовь. Поклонники исторической ленты сразу прониклись симпатией к белокурой красавице с миловидной внешностью. Ясемин покорила поклонников грацией и нежностью, которая резко отличалась от поведения экранной соперницы Аллен — Нурбану. Возлюбленную шехзаде Селима сыграла Мерве Болугур — жгучая брюнетка, умеющая плести гаремные интриги.

Звезда "Великолепного века" Ясемин Аллен
Ясемин Аллен сыграла роль наложницы шехзаде Баязида — Дефне (Фото: кадр из сериала «Великолепный век»)

И в обычной жизни Ясемин может похвастаться точеной фигурой. На личной страничке в Instagram Аллен поделилась летним снимком, представ перед перед объективом фотокамеры в мини-бикини. Актриса из «Великолепного века» блеснула осиной талией и округлыми бедрами. Партнерша Араса Булута Ийнемли обладает соблазнительными изгибами звездного тела.

Звезда "Великолепного века" Ясемин Аллен
Ясемин Аллен в мини-бикини блеснула роскошной фигурой без изъяна (Фото: Instagram.com/yaseminkayallen)

«Сердце шехзаде Баязида бы дрогнуло», «Словно ангел была в сериале. А тут мы видим искусительницу», «Волнующие изгибы и чарующая внешность», «Ну надо же! Смело, дерзко и провокационно», «Как теперь уснуть после такого?!», «Бикини практически ничего не скрывает!!», «Такая Дефне затмила бы и Хуриджихан», «Любимая султанша», — такие комментарии появились под снимком актрисы.

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