«Ну, нельзя быть такой идеальной»: Навка в лимонном бикини и парео впечатлила фанатов стройностью

У 45-летней Татьяны Навки есть уже взрослая дочь Саша Жулина. В новых отношениях олимпийская чемпионка в танцах на льду родила второго ребенка — Наде Песковой исполнилось пять лет. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, ранее фигуристка делилась в личном микроблоге памятными снимками со свадьбы, представ на фото в платье невесты, фате и с букетом цветов. По словам спортсменки, они с мужем отпраздновали деревянную свадьбу, пятую годовщину их отношений. За это время супруги успели обзавестись общей наследницей. Татьяне уделяет внимание не только своей семье, но и творческой карьере. Вместе с мужем актрисы Анастасии Заворотнюк — Петром Чернышевым — она выступает в ледовых мюзиклах. Они вместе катали несколько программ, среди которых такие постановки, как «Руслан и Людмила», «Аленький цветочек» и «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Особое внимание, как говорит историк моды Александр Васильев, спортсменка уделяет своему стилю и гардеробу. Навку сложно увидеть на публике в неподобающих нарядах. Она всегда одевается в соответствии со своим возрастом и статусом. Татьяна старается избегать вульгарных фасонов, длины мини, разрезов и декольте.

При этом на отдыхе фигуристка часто делится снимками в купальниках. На одной из фан-страничек Навки появились летние кадры с ее участием, этот же видеоролик публиковала в личном профиле и сама фигуристка. Татьяна в лимонном бикини и парео восхитила поклонников стройностью.