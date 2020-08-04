«Самые небанальные образы этого лета»: Толкалина облачилась с дочкой в наряды в одном стиле

Любовь Толкалина раньше состояла в гражданском браке с Егором Кончаловским. Влюбленные расстались в 2017 году. Тогда режиссер решил жениться на новой избраннице. При этом экс-супруги расстались на хорошей ноте, а их дочка Мария даже стала крестной мамой своего братика, которого Кончаловскому родила новая жена. К слову, 19-летняя девушка любит искусство и хочет связать будущую профессию с творчеством. От матери она унаследовала красоту, поэтому не удивительно, что у нее уже есть жених.

Толкалина очень близка с наследницей. Мария не так давно вернулась из Санкт-Петербурга, где хотела жить, но в итоге переехала обратно в столицу. Они часто гуляют и обсуждают насущные темы. А 4 августа актриса отправилась на прогулку с дочкой. Для такого случая они облачились в наряды в одном стиле. Любовь выбрала белоснежный костюм, состоящего из шорт и толстовки оверсайз. А ее дочка предстала в розовом костюме с джоггерами.

42-летняя артистка блеснула стройными ногами. Она также была без макияжа. Многие поклонники отметили, что Толкалина выглядит ровесницей дочки.

«Самые небанальные образы этого лета. Лонгсливы, шорты боксеры, трендовые безрукавки, футболки поло, майки алкоголички, велосипедки и легинсы, толстовки и худи самых нежных летних цветов! А еще я обожаю Oversize. Бывало с вами так, что вы чувствовали себя событием на улице, объектом внимания без исключения всех встречных людей, все глаза смотрят только на вас? Сегодня у нас с Машей именно такое утро!» — похвасталась звезда.

Поклонники одарили звездную семью комплиментами. «Какие же вы красотки», «Длинноногая стройная Любочка», «Красавицы, как сестренки!», «Какие вы хорошенькие!», «Прям подружки или сестренки», «Какие классные отношения», — прокомментировали пост подписчики.