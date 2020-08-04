Александр Васильев объяснил, почему женщины носят жакеты, но никак не пиджаки

Даже стилисты иногда путаются в этих понятиях.

Помните строки из советской песни: «Сняла решительно пиджак наброшенный»? И правильно сделала! Потому что женщины на самом деле не носят пиджаков, дамы носят жакеты. Об этом рассказал Александр Васильев на сайте Эвелины Хромченко.

И пиджак, и жакет некогда придумал французский портной по имени Жак. Для мужчин он укоротил фрак, а в одежде для дам добавил еще и вытачки, назвав получившуюся модель в честь себя любимого, добавив французский уменьшительно-ласкательный суффикс женского рода. Так и появился jacquette или по-русски жакет.

Знающие модницы никогда не оскорбят свой жакет мужским названием «пиджак». И даже если женщина снимет его с мужа и примерит сама (а маскулинность действительно в тренде), одежда супруга автоматически превратится в женский наряд, сменив и название. Теперь это «жакет» и никак иначе, утверждает Васильев.

Кстати, некоторые фэшн-специалисты тоже путаются в этих названиях, что вызывает негодование у эксперта.