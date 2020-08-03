«Какая же ты! Ослепительно шикарная»: Загитова в купальнике похвасталась изумительной фигурой

В свои 18 лет Алина Загитова сумела стать чемпионкой мира, чемпионкой Европы и завоевать золото Олимпийский игр в Южной Корее. Для многих поклонников фигуристки ее слова о приостановке спортивной карьеры стали полной неожиданностью. Подопечная Тутберидзе призналась, что она привыкла занимать лидирующие позиции в турнирной таблице и быть на пьедестале. Однако с появлением на взрослых соревнованиях вчерашних юниорок из тренерского штаба Этери Георгиевны спортсменка была вынуждена уступить им пальму первенства. Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная с триумфом завоевывали медали на соревнованиях еще до того, как в силу вступил режим самоизоляции. Девочки не подпускали к пьедесталу других чемпионок — как своих соотечественниц, так и иностранных спортсменок.

По словам Алины, она продолжит усиленно тренироваться. Наставница фигуристки не сомневается в том, что Загитова еще сможет удивить своих фанатов. Ведь девушка — настоящий боец. Помимо трудолюбия спортсменка также обладает и необходимой харизматичностью. Как говорит подопечная Тутберидзе, ей нравится выглядеть красиво на льду. В жизни Алина также обворожительна и прекрасна. На одной из фан-страничек Загитовой появилось ее летнее фото, которое сама фигуристка ранее публиковала в личном профиле. Перед объективом фотокамеры спортсменка предстала в купальнике, восхитив поклонников изумительной фигурой.