«Вот это массивные бедра»: Настя Каменских показала фигуру в облегающем комбинезоне

Настя Каменских проводит лето с мужем Потапом. Влюбленные уже год состоят в официальном браке. При этом девушка по-прежнему любит носить откровенные наряды и делиться провокационными фото. К свадьбе певице удалось похудеть, но она сохранила изюминку. Ее параметры фигуры далеки от модельных, но от этого у нее только приумножается количество поклонников. К тому же, она регулярно занимается спортом, стараясь поддерживать тело в тонусе.

Недавно Настя отдохнула в Турции. Она с радостью делилась фото в купальниках, хвастаясь пышными округлостями фигуры. 33-летняя певица дразнила фанатов, оголяя то стройные ноги, то ягодицы. А накануне девушка облачилась в необычный облегающий комбинезон, который дополнила прозрачной портупеей. Наряд подчеркнул ее фигуру, в особенности аппетитные бедра. Каменских распустила волосы, позируя на камеру.

«Showtime babe», — написал она.

Певица взбудоражила поклонников новым образом. Многие стали обсуждать наряд звезды, а другие — ее эффектные формы. «Вот это массивные бедра», «Аппетитная Ким», «Горячая Анастейша», «Ну какая же вы красотка», «Тут настоящая ваша фигура без фотошопа, и она супер, Настюша», «Какая красоточка», «Куда смотрит Потап? В таком на люди выпускать нельзя. Чисто постельный лук», — прокомментировали пост подписчики.