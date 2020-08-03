«Пришло время развеяться»: Боня в кроп-топе и мини-юбке сделала акцент на талии и щиколотках

40-летняя Виктория Боня не скрывает: она любит путешествовать. По этой причине период самоизоляции дался ей непросто. Экс-участница «Дома-2» скучала по поездкам, частым перелетам и встречам с друзьями в кафе. Свои летние каникулы модель проводит в Монте-Карло. Бывшая возлюбленная ирландского миллионера Алекса Смерфита в своем аккаунте Instagram дала понять, что наслаждается приятной атмосферой, прогуливаясь по городу.

На личной страничке в соцсети Боня поделилась свежим снимком, позировав перед объективом фотокамеры в трендовом кроп-топе и контрастной белой юбке длины мини. Таким образом, экс-участница телестройки подчеркнула свою фигуру, сделав акцент на талии и щиколотках. Образ модели дополнили имиджевые очки в модной пластиковой оправе и алая помада.

«Думаю, пришло время отдохнуть, развеяться!! Давно я столько не сидела на одном месте!» — отметила Виктория, добавив, что за время самоизоляции она успела соскучиться по частым поездкам.

В одном из своих интервью Боня призналась, что поддерживает дружеские отношения с отцом своей восьмилетней дочки Анджелины Летиции. По словам модели, она никогда бы не стала негативно отзываться о бывшем возлюбленном. Ведь от него она родила свою единственную дочь. Говоря о причинах, побудивших ее расстаться с Алексом Смерфитом, Виктория уточнила, что он не хотел заводить еще одного ребенка. В то время, как сама Боня мечтала, что в их семье будет двое или даже трое детей.