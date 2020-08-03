«Джинса из моды никогда не выходила»: дизайнер не нашел изъяна в трендовом комбинезоне Савельевой

На одной из светских вечеринок супруга актера Кирилла Сафонова появилась в трендовом комбинезоне из денима. Экс-солистка группы «Фабрика» отдала предпочтение облегающему фасону, подчеркнув свою талию и ноги. Комментируя дневной аутфит 36-летней Саши Савельевой, дизайнер Сергей Никулин не смог найти помарок или других модных недочетов в луке певицы. В дополнении к комбинезону артистка подобрала ремень с двумя пряжками в стиле Gucci. Ко всему прочему, эксперт похвалил поп-диву и за то, что она выбрала наряд в стилистике 90-х.

«В целом все в тренде! Так, хочу напомнить, что комбинезоны в этом сезоне особенно актуальны, а джинса, вообще, никогда не выходила из моды. Тем более, что Саша отдала предпочтение стилистике 90-х. Варенки опять же популярны. Плюс наша героиня использовала яркие аксессуары — заметные серьги-кольца, босоножки, ремень с двумя пряжками в стиле Gucci. Образ получился гармоничным и трендовым. Своего рода work style с элементами гранжа. Обратите внимание, что верх комбинезона чем-то напоминает косуху. Что могу сказать?! Саша умничка! Все красиво и лаконично», — добавил Сергей Никулин.

Справка Teleprogramma.pro:

Сергей Никулин с юных лет стал интересоваться модой. Он получил диплом Московского художественно-промышленного института, поступив на факультет «дизайн костюма». Впоследствии молодой человек занялся созданием стильных образов и подбором актуальных луков для своих клиентов. В качестве модного обозревателя Сергей Никулин сотрудничает с порталом Teleprogramma.pro. Работы модельера не раз демонстрировались на различных выставках. Так, в ноябре 2019 года творения дизайнера можно было увидеть в Гостином дворе на выставке «Образования и карьера».